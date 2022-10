Alles aber keine Aktien

Anstatt in einzelne Aktien zu investieren, soll bevorzugt in Trends im Gesamtmarkt investiert werden. Das bedeutet Investments in ETFs, Fonds und (Index-)Zertifikate. Zur Verstärkung von Trends können Hebelzertifikate eingesetzt werden. Zudem kann sowohl in steigende als auch fallende Trends investiert werden, ebenfalls ggfs. mit Hebel. Das Ziel ist ein beständiger Wertzuwachs und Minimierung von möglichen Verlusten. Dies wird auch beim Einsatz von Hebelprodukten berücksichtigt. Dies bedeutet ein sehr risikobewusster Umgang mit Hebelprodukten!