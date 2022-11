Unternehmensbenotung

Hi, ich benote die Unternehmen, und zwar nach 4 Kriterien, 1. Preis der Aktien (am besten unterbewertet) 2. Analysteneinschätzung 3. Piotroski F-Score (größer als sechs) 4. Unternehmenswachtum der letzten Jahre Wenn alles zutrifft, Note A, (dann kaufe ich) wenn z.B. nur 2 Kriterien zutreffen Note C, (eventueller kauf) Dazu schau ich mir die Wirtschaft im Land, und das Unternehmen im allgemeinen Die allgemeine Anlagedauer beträgt etwa 5 Jahre.