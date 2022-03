Leverman und Highsoring

Handelsidee

Die Levermann-Strategie ist eine quantitative Analyse-Strategie, die von der ehemaligen Fondsmanagerin Susan Levermann in ihrem Buch "Der entspannte Weg zum Reichtum" beschrieben wird.





Die Anlagestrategie bewertet eine Aktie anhand von 13 Kriterien, die in der Vergangenheit zu überdurchschnittlicher Performance geführt haben.



Für jedes Kriterium wird einer der folgenden Werte vergeben: +1 Punkt, 0 Punkte, -1 Punkt. Die Gesamtpunktzahl ergibt den Levermann-Score, anhand dessen eine Aktie in “Kaufen”, “Halten” oder “Verkaufen” eingestuft wird. Das Buch empfiehlt Aktien zu kaufen, die mindestens 4 Punkte erreichen, wenn es sich um Large Caps handelt. Small und Mid Caps sollten sogar mindestens 7 Punkte erreichen, da kleinere Firmen höheren Risiken ausgesetzt sind.

mehr anzeigen