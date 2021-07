Langfristig gewinnen

Handelsidee

Man kann nicht früh genug beginnen sich mit seinem Vermögensaufbau zu beschäftigen. Langfristig investiert, ganz nach dem Motto "buy and hold" für mindestens 10 Jahre, am besten natürlich deutlich länger. Investiert wird in große Unternehmen, die Alleinstellungsmerkmale besitzen oder eine gute Unternehmensstruktur aufweisen. Auch Unternehmen, die Spitzenreiter in ihrer Branche sind. Weltweite Unternehmen, v.a. aus den USA und Europa. Tech-Unternehmen sind von besonderem Interesse, wobei eine Diversität sehr wichtig ist. Von irgendwelchen Hypes halte ich mich ganz fern.

