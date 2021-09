lineare Regression geringe Vola

Handelsidee

Zunächst soll hier ein klassischer Top-Down Ansatz zur Erzielung stetiger Kursgewinne durch systematisches Positionstrading im US Markt dargestellt werden. Dabei soll in 7 Werte im US Markt investiert werden die monatlich nach Ihren Regeln justiert werden. Weiterhin wird in maximal drei stabile Aktien aus dem deutschen Leitindex DAX. investiert. Eine stabile Aktie soll beim Einstieg zu den drei Aktien mit der niedrigsten Volatilität gehören und wird soll verkauft werden, sobald sie nicht mehr zu den vier Aktien mit der niedrigsten Volatilität gehört. Die historische Volatilität der Aktie wird über 780 Handelstage berechnet, was drei Jahren entspricht.

Es soll nur in Aktien investiert werden, wenn der DAX einen Aufwärtstrend aufweist und um 2,7% über seinem 200-Tage-Durchschnitt verläuft. Fällt der DAX um 2,7% unter seinen 200-Tage-Durchschnitt, so sollen diese DAX Aktien verkauft werden. mehr anzeigen