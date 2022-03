Handelsidee

Das Wikifolio "Sustainable Solutions" investiert ausschließlich in Aktien von Unternehmen, welche in nachhaltigen Sektoren tätig sind und damit zur Erreichung der Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen (UN) beitragen. Klassische "nachhaltige" Finanzprodukte umfassen oftmals nicht wirklich nachhaltige Unternehmen oder decken lediglich das Thema "Erneuerbare Energien" oder andere vereinzelte Sektoren ab. Die Suche nach einem ganzheitlichen nachhaltigen Ansatz unter Berücksichtigung von Themen wie Müllvermeidung, Recycling, Wasseraufbereitung sowie anderen Lösungen für eine nachhaltigere Zukunft neben dem Thema "Erneuerbare Energien" gestaltet sich schwierig. Dieses Wikifolio soll hier Abhilfe leisten und allen Investoren, die solch einen ganzheitlichen Ansatz suchen, die Möglichkeit zur Investition bieten.

Die Auswahl der Aktien erfolgt auf Basis der Fundamentalanalyse der Unternehmen und deren langfristigen Entwicklungspotenzialen. Nur die aus meiner Sicht besten Unternehmen aus den verschiedenen Bereichen werden im Wikifolio berücksichtigt. In Anlehnung an die Sustainable Development Goals, welche 2016 mit einer Laufzeit von 15 Jahren bis 2030 in Kraft getreten sind, ist der Zeithorizont des Wikifolios bis 2030 und darüber hinaus zu sehen. Viele Länder weltweit haben sich in der jüngeren Vergangenheit auf nachhaltigeres Wirtschaften verständigt. Das Potential von erfolgreichen Unternehmen mit nachhaltigen Lösungen ist daher signifikant in den nächsten Jahren.

Sobald das Wikifolio investierbar ist, werden 50% der Einnahmen direkt wieder in das Wikifolio investiert und 50% der Einnahmen für einen wohltätigen Zweck gespendet. Hauptziele des Wikifolios ist die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung weltweit und unser kleiner gemeinsamer Beitrag zu den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen (UN). mehr anzeigen