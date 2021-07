Deutsche Aktien Liste Optimiert

Handelsidee

DAX ETF Strategie – ca. 40% p.a. in den letzten

25 Jahren (vor Steuern und

Gebühren) – Aufwand 30 Minuten pro Monat – Ab 1.000,-€ durchführbar – Warum DAX?

• Land mit Wettbewerbsvorteilen

• Bevölkerungswachstum

• Rentenfonds-Investments

• Anpassung 1x Monat

• Kaufen wenn Preis über MA10 schließt

• Schließen wenn Preis unter MA10 schließt

• Long in den besten 10 Monaten

• Glattstellen für August und September

Long in den besten 10 Monaten

• Short in den schlechten 2 Monaten

ETF mit Hebel 2

• Dax long Hebel 2: Lyxor UCITS ETF (LYX0AD)

• Dax short Hebel 2: Lyxor UCITS ETF (LYX0FV) mehr anzeigen