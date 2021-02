DACHS und Co

Handelsidee

Mit diesem Wikifolio partizipieren Sie am hohen Potenzial der täglichen Volatilitäten an den Weltbörsen. Der potentielle Anleger für dieses Zertifikat sollte Risiko affin sein, denn die höchste Rendite korreliert mit dem höchsten Risiko. Neben den bekanntesten Indizes wie DAX und DOW JONES kann auch in andere Indizes oder FOREX-Börsen investiert werden, meist über Hebelprodukte. Informationsgrundlagen für Anlageentscheidungen sind vor allem Trendcharakter, technische Analysen, Marktstimmungen oder Sondersituationen.

mehr anzeigen