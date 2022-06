In diesem Portfolio werde ich in die meiner meiner Meinung nach Top 20 Aktien investieren (sehr subjektiv es gibt sehr viele gute Aktien). Dabei werde ich keine Cash Reserven haben und immer komplett investiert sein. Allerdings kann es in nächster Zeit sein, dass ich Aktien aus dem Portfolio durch bessere ersetze (falls ich bessere entdecke). Dabei werde ich auch auf eine Branchendiversifizierung achten und auf eine ausgewogene Verteilung zwischen Dividendenaktien und nicht Dividendenaktien.