Earning Discount Profit

Handelsidee

Mit dem Wikifolio soll langfristig, vor allem mit Hilfe von Bonus- und Discountzertifikaten, eine solide Anlagestrategie verfolgt werden.

Angestrebt wird eine Rendite von 10 bis 15 % pro Jahr.

Die erworbenen Zertifikate sollen durchschnittlich 60 bis 90 Tage gehalten werden.

Freiwerdendes Kapital soll laufend reinvestiert werden.

Dies hat den großen Vorteil, dass das Kapital nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt investiert wird, sondern immer über etwa ein Quartal verteilt. Mit dieser Strategie entsteht ein stetiges, rollierendes System, mit welchem zeitnah auf Marktveränderungen reagiert werden kann.

Die Auswahl der Zertifikate soll so erfolgen, dass für den Anleger das Risiko von Verlusten minimiert wird.



Discount-Zertfikate:

Die Zertifikate werden bereits mit einem Rabatt (Discount) gegenüber dem aktuellen Kurs des zugrundeliegenden Basiswertes (z.B. Einzelaktie oder ein Index) erworben.

Jedes Discountzertifikat wird mit einem Höchstbetrag (Cap) ausgewählt, welcher ca. 10-20% unterhalb des aktuellen Kurses des zugrunde liegenden Basiswertes liegen soll.

Somit können Anleger mit „Rabatt“ in einen Basiswert investieren; im Gegenzug wird auf die Teilnahme an Kurssteigerungen über den festgelegten Höchstbetrag (Cap) hinaus verzichtet. Diese Anlage ist besonders attraktiv, wenn der Basiswert leicht steigt oder sich in einem Seitwärtstrend befindet.



Bonuszertifikate:

Sie sollen in etwa zum Kurs des aktuellen Basiswerts gekauft werden. Am Ende der Laufzeit wird der Anleger mit einem Bonus „belohnt“, wenn der Kurs des Basiswerts eine festgelegte Wertuntergrenze in einem festgelegten Zeitraum nicht unterschreitet.



Sollte (nach den jeweiligen Produktbedingungen des Zertifikats) aufgrund eines ungünstigen Kursverlaufs am Ende der jeweiligen Laufzeit der Basiswert eingebucht werden, soll der erworbene Basiswert so lange gehalten werden, bis er zumindest zum Anschaffungskurs des ursprünglich erworbenen Zertifikats wieder veräußert werden kann. mehr anzeigen