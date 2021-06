FutureBets

Handelsidee

Die grundlegende Position der Handelsidee dieses Wikifolios ist die feste Überzeugung, dass sich grüne und digitale Anlagetrends verstetigen und den Markt der Zukunft beherrschen werden.



So werden sich in der Finanzwelt unteranderem Blockchain-, Mining- und Cryptoindustrien weiter herausbilden und eine entscheidende Rolle einnehmen. Auf dem Energiemarkt wird der Trend weiter Richtung erneuerbarer Energien gehen, welcher sich durch die aktuelle US- und EU-Politik noch weiter verschärfen wird.

Weiterhin wird unsere Zahlungs- und Versicherungswelt noch digitaler werden, welches sich im prominenten Beispiel PayPal widerspiegelt und sich durch die Bedingungen der Corona-Krise noch weiter beschleunigen werden.



Der Anlagehorizont ist hier mit 2-5 Jahren eher mittelfristig gewählt, da bereits jetzt die enormen Entwicklungen auf diesen Märkten deutlich werden und in naher Zukunft noch profitabler werden.



Die Bewertungs- und Anlagekriterien sind zum einem (und zugleich am wichtigsten) die Zukunftsfähigkeit des Produktes bzw. der Technologie, der Cash-Flow (realer und demnächst vorhandener) und die Möglichkeit eine monopolähnliche Position auf dem Markt einzunehmen.



Durch eine Anlage in verschiedenen Ländern und Sektoren zugleich, sollen kurzfristige Risiken minimiert werden und es gewährleistet bleiben, dass die profitabelsten Ansätze berücksichtigt werden.



