Seit etwa 20 Jahren häufen sich die Krisen - wirtschaftlich und geopolitisch. Vieles deutet darauf hin, dass die alte Weltordnung zusammenbricht. DoomsdayHedge soll eine Navigationshilfe in dieser gefährlichen Zeit sein. Der Ansatz ist Global Macro: also Investments weltweit in Aktienindizes, Bonds, Rohstoffe und Edelmetalle, jeweils in ETFs sowohl long als auch short. Ziel: den realen Wert des Kapitals durch die möglicherweise katastrophalen Krisen der nächsten 10/15 Jahre zu bringen und im Idealfall sogar deutlich zu steigern. Die Investmententscheidungen werden getroffen auf der Grundlage von politischen Analysen und makro-ökonomischen Daten, für's Timing schaue ich mir die technische Situation an. Das DoomsdayHedge-Portfolio baut die wichtigen Anlageklassen ein, weil aber die Zeiten so ungewöhnlich sind, wird die Asset Allocation zeitweise deutlich vom Lehrbuch abweichen.