Long und Short in Trendrichtung

In diesem wikifolio werden Aktien für Long Positionen als auch Zertifikate für Shortpositionen gekauft. Generell werden hier kurzzeitige Trades, Swing Positionen als auch Langfristige Investitionen getätigt. Als Kaufkriterien werden fundamentale Bewertungen der Basiswerte herangezogen. Einstiege erfolgen aus der Charttechnik heraus. Der Anteil an strukturierten Produkten wird max. 30% des Gesamtdepots ausmachen, nur in Ausnahmefällen, wird der Anteil an strukturierten Produkten auf max. 50% ausgeweitet.