Long Short USA

In diesem wiki soll der Nasdaq 100 auf Basis der technischen Analyse und relevanter Wirtschaftsdaten Long und Short mit k.o.-Zertifikaten gehandelt werden. Es soll der kurzfristige Trend gehandelt werden auf Basis des Tagescharts. Außerdem soll der Wochenchart Beachtung finden (Time warp). Den großen Rahmen sollen die Trendlinien auf der mittelfristigen Zeitebene vorgeben, denn: Ein Trend hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, seine Richtung fortzusetzen als umzukehren. Das CRV soll min. 2 betragen. Bei 2 Verlust-Trades in Folge soll das Risiko reduziert werden auf 0,5R. Gewinne ich 2 Trades in Folge, erhöhe ich wieder auf 1R. Kein Halten über das Wochenende bei Long-Position. Ausnahmen sind starke Umkehrformationen. Beim Verkauf die ganze Position auf einen Schlag. Der Anlagehorizont ist kurzfristig.