Zukunft Universum

Günstig bewertete Aktien kaufen, die Potential in der Zukunft haben. So soll das Depot stetig wachsen, bei nicht zu großer Volatilität. Dabei sollen nur namhafte Unternehmen mit steigenden Umsätzen ausgewählt werden. Als Beimischung kann in kleinen Teilen auch andere Assets dazu kommen, aber nur bei guten Chancen/ Risiko Verhältnis. Auch werden teilweise Hebelprodukte eingesetzt, wenn hier Chance/Risiko passt.