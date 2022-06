Anlageziel ist ein kontinuierlicher Wertzuwachs des Portfolios. Hierzu soll das Vermögen dieses Portfolios in 75 % Aktien und 25 % Renten investiert werden. Einmal im Monat soll die vorgenannte Gewichtung wiederhergestellt werden. Für den Aktienanteil des Portfolios soll in Aktien-ETFs mit dem Fokus Welt investiert werden. Für den Rentenanteil des Portfolios soll in Renten-ETFs mit dem Fokus Eurozone investiert werden.