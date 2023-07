Amerikanische Aktiendynamik

Der Kern meines Portfolios soll aus mittelfristigen und kurzfristigen Investments in den S&P500 bestehen. In marktschwachen Phasen soll gezielt gekauft werden, um von niedrigen Preisen zu profitieren und das Wachstumspotential zu nutzen. Darüber hinaus können sich Ausstiege ergeben, wenn der S&P 500 ein mögliches Zwischenhoch erreicht. Dieser Schritt würde es ermöglichen, die Gewinne zu sichern und zu einem späteren Zeitpunkt erneut günstigere Einstiege zu erwerben. Zusätzlich zu diesen Investments sollen auch kurzfristig amerikanische Aktien gehandelt werden, die eine überdurchschnittliche Dynamik und relative Stärke aufweisen. Das Ziel wäre es, Unternehmen auszuwählen, die sich besser entwickeln als der allgemeine Markt und eine starke Performance aufweisen. In einem schlechten Marktumfeld besteht die Möglichkeit, dass das Kapital zu 100 % in Cash gehalten werden soll. Die Annahme wäre, dass die Marktbedingungen ungünstig sind und es keine attraktiven Anlagechancen gibt. Mein Ziel wäre es, das Kapital zu schützen und keine unnötigen Risiken einzugehen.