Aufstiegsaktien nach C-Krise

Handelsidee

Dieses Wikifolio enthält Aktien, bei denen die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, nach der Corona Krise wieder ihre alten höheren Kurse zu erreichen.

Bei Borussia Dortmund z.B. ist nach der Krise wieder mit einem vollen Stadion zu rechnen, was den Kurs wieder deutlich steigen lassen müsste.

Ebenso bei dem Kreuzfahrtunternehmen Carnival Corporation.

Bei Brigitte Bijou müsste es nach der Krise auch wieder deutlich nach oben gehen, denn Modeschmuck probiert man doch eher lieber selbst an statt ihn im Internet zu bestellen.

Im Gegensatz dazu der Online Modehändler About You, eine sehr neue Aktie, die durchaus das Potential hat, mit Zalando standhalten zu können - die Auswahl (über 2000 verschiedene Modehersteller) und die Preise sind dort nahezu unschlagbar, es fehlt diesem Unternehmen nur noch entsprechend mehr Bekanntheit...

Nach der Corona Krise ist nämlich wohl davon auszugehen, dass insgesamt mehr Kleidung gekauft wird, weil man dann ja auch viel öfter wieder unterwegs sein wird und der Onlinehandel wird aufgrund der besseren Auswahl und Preise auch nach der Krise bzw. der Wiedereröffnung aller Läden weiterhin stark bleiben.

Und die Lufthansa wird bestimmt auch wieder eine steigende Nachfrage nach der Corona Krise haben. mehr anzeigen