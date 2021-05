Advanced German Select Strategy

Handelsidee

In diesem wikifolio soll in trendstarke deutsche Unternehmen investiert werden.

Ziel ist es, durch Anlage in die Assetklasse Aktien einzelner Unternehmen einen positiven Ertrag zu erwirtschaften.

Dies kann sowohl durch eine direkte Beteiligung mittels Aktien, als auch durch eine Anlage in Derivate von Aktien sowie Aktienzertifikate erfolgen.

Ebenso sollen Hebel- bzw. Faktorpapiere zum Einsatz kommen.

Bei der Unternehmensauswahl wird ein strikter bottom-up Ansatz verfolgt.

Sie basiert auf der Grundlage quantitativer Kennzahlen wie Momentum, Relativer Stärke etc. .



