An der Goldgräberstimmung verdienen nicht vorrangig die Goldgräber sondern vor allem auch die Schaufelverkäufer. Dementsprechend gilt es, die Gunst der Stunde zu nutzen. Beispielsweise ist NVIDIA hier ganz klar ein Gewinner. Das wird auch noch lange so weiter gehen. aber auch GOOGLE (Alphabet), Microsoft, Amazon... da lohnt es sich momentan m.E. am meisten, zu investieren.