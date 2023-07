Algo Asset Management

Der diesem Wikifolio zugrundeliegende Handels-Algorithmus ist auf Handel mit Indices (und Fonds) spezialisiert. Er generiert seine Signale auf Basis mehrerer kaskadierter Indikatoren. Die Ausführungen der Trades dieses Wikifolios erfolgen zwar manuell, aber die Zeitpunkte der Trades sind nicht diskretionär sondern rein mechanisch durch den Algorithmus determiniert. Das Handels-System wurde im Verlauf seiner Entwicklung mit historischen Daten der global bekanntesten Indices bis zu 30 Jahre zurück gebacktestet (Nasdaq, Dow Jones, S&P 500, Nikkei, Euro Stoxx 50, Dax, CAC 40, u.v.m...). Es wird nur in Long-Richtung gehandelt; Trades in Short-Richtung kommen nicht zum Einsatz. Dieses Wikifolio soll ein algorithmisch assistiertes Investment anbieten, das konkurrenzfähige und konstante Erträge generiert und dabei nur gering mit anderen passiven Anlagen korreliert. Aufgrund dieser geringen Korrelation wäre das Wikifolio auch zur weiteren Diversifikation von Portfolios geeignet, welche überwiegend passive (Buy & Hold) Aktien-, ETF- oder Index- Investments enthalten. Da dieses Wikifolio auch strukturierte Produkte enthält, empfiehlt es sich aber, nicht mehr als 15% des eigenen Portfolio-Gesamtwertes in dieses Wikifolio zu investieren.