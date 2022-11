ALLDIS Momentum Strategie

Es soll in ein gut diversifiziertes Aktien Portfolio investiert werden. Folgende Asset Allokation soll eingehalten werden: 20 - 100% Aktien und 0 - 80% Cash Das Portfolio soll sich grundsätzlich an aktuellen Megatrends orientieren und die Titel bevorzugen, welche Kursstärke zeigen (positives Momentum). Titel, welche ein schwaches oder negatives Momentum aufweisen, sollen im Portfolio in der Regel tief gewichtet werden, bis erste Anzeichen aufkommen, dass sie an Fahrt gewinnen. Das ist einfache Physik: "Stell dich nicht vor einen fahrenden Zug, sondern spring mit auf. Auch wenn ein fahrender Zug bremst, braucht es eine Weile, bis er anhält, geschweige denn bis er in die andere Richtung fährt. Je schneller und grösser der Zug (oder eine liquide börsengehandelte Aktie), umso mehr gilt diese Regel." Das Portfolio kann zudem über lange Zeit grosse Cash Bestände halten; je nachdem, was für Signale das Investment System in Bezug auf den globalen Aktienmarkt sendet. D.h. auch diesbezüglich soll nicht einfach blind investiert werden, wenn z.B. der globale Aktienmarkt an positivem Momentum verliert, dann gilt erhöhte Vorsicht und es wird grundsätzlich Schritt für Schritt Cash im Portfolio aufgebaut und vice versa.