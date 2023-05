ArcoDividendPlus

Technische Analyse basiertes Handeln von Dividenden-Titeln. Bei Trade-Entscheidungen werden nur indirekt Daten der fundamentalen Analyse zugrunde gelegt. Solide Fundamentaldaten sind zwar wünschenswert aber kein KO-Kriterium für die Aufnahme eines Wertes, sofern andere Vorteile überwiegen. Strategie ist mittel bis langfristig, d.h. der Fokus liegt auf bestmögliche Ein-/Ausstiege unter Berücksichtigung der Dividenden-Zahlungen. Abschwünge wollen wir möglichst vermeiden und den max. Drawdown so gering wie möglich halten. Abhängig von der Marktlage können sporadisch Titel aufgenommen werden, die keine Dividende ausschütten, sofern ein überdurchschnittliches Chance-Risiko Verhältnis realisiert werden kann. Nachdem dieses Portfolio kontinuierlich beobachtet und an Marktverhältnisse angepasst wird, soll dieses Wikifolio die gängigen Markt-Indizes in jeder Marktlage outperformen.