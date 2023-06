Momentum Portfolio

In diesem Wikifolio soll nach der klassischen Trend & Chartanalyse gehandelt werden. Hierbei liegt das Hauptaugenmerk auf den Leitindizes, Aktien, Rohstoffen und den Major Währungspaaren und es sollen hierfür direkte Investments, sowie ETF´s oder Hebelprodukte verwendet werden. Durch ein striktes Risk und Moneymanagement soll der Drawdown auf einem Minimum gehalten werden. In schwachen Marktphasen soll der Investitionsgrad, sowie die Haltedauer heruntergefahren werden, um Risiko und Volatilität gering zu halten. Dafür sollen in stärkeren Phasen durch gezieltes Screening & Research, starke Momentum Werte herausgefiltert werden, um so Outperformer zu identifizieren. Die durchschnittliche Haltedauer der Werte variiert, je nach Marktphase, Setup oder Saisonalität, zwischen wenigen Tagen und mehreren Wochen.