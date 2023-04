Das Wikifolio "RBI Asset Manager" ist ein diversifiziertes Portfolio aus ETFs, das auf eine ausgewogene Mischung aus Aktien, Anleihen, Rohstoffen, Gold und REITs setzt. Es investiert in große, mittlere und kleine Unternehmen auf globaler Ebene und deckt dabei verschiedene Sektoren und Regionen ab. Das Ziel des Portfolios ist eine ausgewogene Kombination aus Rendite und Risikomanagement. Die Allokation von 60% Aktien ermöglicht es, an den globalen Aktienmärkten teilzuhaben und potenziell von deren Wachstum zu profitieren. Die 20% Anleihenposition bietet eine gewisse Stabilität und reduziert das Risiko des Portfolios. Die 10% breite Rohstoffposition ermöglicht eine Diversifikation in den Rohstoffmärkten, während die 5% Goldposition als Absicherung gegen Marktturbulenzen und Inflation dient. Die 5% REITs ermöglichen es, von der Entwicklung des globalen Immobilienmarktes zu profitieren. Durch die Verwendung von ETFs wird das Portfolio kosteneffizient und transparent umgesetzt. Es wird darauf geachtet, das Risiko des Portfolios zu minimieren, indem breit diversifiziert wird und auf verschiedene Anlageklassen gesetzt wird. Dabei werden die Renditechancen der jeweiligen Anlageklassen genutzt, um eine ausgewogene Rendite zu erzielen. Insgesamt ist das Portfolio auf langfristige Wertsteigerung ausgerichtet, bei gleichzeitigem Fokus auf Risikomanagement.