Best of 20th Century

Handelsidee

2006 wurde ein Depot eingerichtet, in das jedes Jahr ein bestimmter Betrag in eine Aktie investiert wurde. Hier bilde ich dieses Depot ab, das mit Stand heute, 01.09.2021 einen Wert von 2 905 000 € erreicht hat.



Die 1. Aktie war 2006 eine Microsoft.

Die letzte Aktie war Standard Lithium im Herbst 2020.

In der Depot Historie gab es keinen Verkauf, auch wurde nur ein Mal eine Position nachgekauft, NVIDIA in 2018.

Die Kaufsumme für die einzelnen Position waren immer um die 5000 €

Nur bei Kauf des Bitcoins wurde die Kaufsumme halbiert, während Tesla mit 20 000€ aus der Reihe ausbricht.



Die Herausforderung besteht darin, die Gewichtung der Positionen durch Trades zum Referenzdepot zu verändern, neue Investments einzugehen, deren Performance um die steuerliche Belastung der verkauften Positionen von 25% zu überbieten ist.

Keine einfache Aufgabe, weil es bei Erfolg die These widerlegen würde: *Never change a running System*.



