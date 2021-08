Handelsidee

Die Strategie des "iLoveTrading - Sentiment Invest" Wikifolio´s soll hauptsächlich aus 2 Säulen aufgebaut sein. Das Portfolio soll zu rund 50% aus 11 gleichgewichteten US-Brachnen-ETFs bestehen und die restlichen 50% werden je nach Sentimentlage mit S&P500 & NASDAQ ETFs bestückt.



Die 1. Säule besteht aus 11 US-Brachnen-ETFs nach der „Global Industry Classification Standard“ (GICS) Klassifikation.



Dieses Klassifikationsschema basiert auf 51.000 Wertpapieren, welches diese in 11 Sektoren, 24 Industriegruppen, 68 Industrien und 157 Teil-Industrien unterteilt.



Diese 11 US-Brachnen-ETFs sollen jeweils Gleichgewichtet etwa 50% des Portfolios ausmachen. Und werden bei größeren Abweichungen neu Justiert.



Die 2. Säule kann aus verschiedenen S&P500 & NASDAQ ETFs bestehen und wird für den Sentiment Teil der Strategie verwendet.



Als Entscheidungsfindung soll die Sentiment-Theory herangezogen werden.



Zur Sentiment-Theory: Die Menschen neigen dazu, gierig zu werden, wenn der Markt steigt, was zu FOMO führt (Fear of missing out). Außerdem verkaufen die Leute oft ihre Aktien in einer irrationalen Reaktion, wenn sie rote Zahlen sehen.



Es gibt zwei einfache Annahmen:



1. Extreme Angst kann ein Zeichen dafür sein, dass die Anleger zu besorgt sind. Das könnte eine Kaufgelegenheit sein. -> Positionen sollen demzufolge eher auf- als abgebaut werden.



2. Wenn die Anleger zu gierig werden, bedeutet das, dass der Markt für eine Korrektur fällig ist. -> Positionen sollen demzufolge eher ab- als aufgebaut werden.



Je nach Sentiment-Stimmung soll die Investitionsquote des Marktes angepasst werden.



Der Anlagehorizont soll hierbei überwiegend langfristig sein. mehr anzeigen