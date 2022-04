CB Compound

Handelsidee

"Das grosse Geld liegt nicht im Kaufen und Verkaufen, sondern im Warten" C. Munger



Der Beitrag dieser Strategie soll sein, eine langfristige Alternative für den stetigen Vermögensaufbau zu bieten.

Ziel ist es, eine möglichst konstante Wertsteigerung mit minimalen Schwankungen zu erreichen.



Dabei soll ein grundlegend anderer Investmentansatz verfolgt werden - ein strategisches Gesamtpaket welches auf unterschiedlichen Fundamenten aufbaut. Die potentielle Wertentwicklung soll sich damit von üblichen Angeboten unterscheiden, die von der unmittelbaren Entwicklung an den Aktien- und Anleihemärkten abhängig sind.



Wie kann dies erreicht werden?

Die Grundphilosophie beruht auf dem Verständnis, dass nicht nur Märkte an sich, sondern vor allem Erträge unterschiedlichster Investmentstrategien oftmals Zyklen unterliegen. Vor allem das Festhalten während ausgedehnten Phasen unterdurchschnittlicher Entwicklung einer andernfalls erfolgsversprechenden Strategie können zu übermässigen Verlusten und Schwankungen führen.



Durch ein ausgeprägtes Risikomanagement, sollen sehr frühzeitig Positionen gekürzt werden die keine positiven Ergebnisse mehr beitragen. Dies geschieht vor allem mithilfe von technischen Signalen.



Zudem soll durch den Einsatz von inversen Produkten oder strukturierten Produkten die auch bei stabilen oder fallenden Kursen an Wert gewinnen, das Verlustszenario möglichst begrenzt werden. Durch eine aktive und dynamische Allokation je nach Opportunitäten, können zudem auch diversifizerte Erträge aus den Bereichen Anleihen, Rohstoffe, Währungen oder Immobilien hinzugezogen werden. mehr anzeigen