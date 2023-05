Technologie - Value - Wachstum

Das Anlageziel ist die Erzielung überdurchschnittlicher risikoangepasster Renditen über einen mehrjährigen Zeitraum in allen Phasen des Marktzyklus. Dabei verfolge ich eine langfristige Anlagestrategie und investiere in Aktien mit überzeugendem Wachstum und attraktiven Bewertungen. Die Anlagestrategie beinhaltet einen disziplinierten Research-Prozess, der darauf abzielt, den fundamentalen und intrinsischen Wert jeder Anlagemöglichkeit zu verstehen und zu analysieren. In diesem Wikifolio wird in globale Aktientitel investiert. Dabei sind höhere Gewichtungen einzelner Positionen möglich (>10% des Gesamtportfolios).