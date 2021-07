Trend und Wachstum

Handelsidee

Das Internet hat das Leben in vielen Bereichen des persönlichen Alltags einfacher und smarter gemacht. Vom Smartphone aus lässt sich Vieles mit ein paar Klicks regeln, organisieren oder auch genießen. Entsprechend investiere ich in Unternehmen, die diesen gesellschaftlichen Trend ermöglichen und bedienen. Es handelt sich dabei um Unternehmen, die weltweit agieren, in der Vergangenheit ein starkes Wachstum vorweisen konnten und denen für die Zukunft eine verlässliche Wachstumsdynamik prognostiziert wird. Der Anlageschwerpunkt liegt bei Technologie- und US-Unternehmen. Die Haltedauer der Aktien ist entsprechend des Investitionsansatzes "Buy and Hold" langfristig. Wenn es sinnvoll erscheint werden Anpassungen vorgenommen. mehr anzeigen