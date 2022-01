difico Trading

Handelsidee

Die Tradingstrategie versucht, überkaufte bzw. überverkaufte Situationen im Chart zu identifizieren. Dieses Chartbild wird dann dann mit Hilfe von Einstiegssignalen umgesetzt. Diese Strategie wird angewandt in volatilen wie liquiden Märkten mit Hebelzertifikaten.



Eckfeiler der Strategie:

* Ich entwickle keine Meinung zum Markt. Teilen mir Nachrichten oder/und der Kursverlauf etwas mit, dann versuche ich mich daran zu orientieren. Ich bilde mir selten eine Haltung gegen die Nachrichten und gegen die Kursentwicklung. Das beinhaltet auch, dass ich meine Haltung stets ändern kann.

* Ich führe Buch, um Fehler als Lernerfolg zu nutzen.

* Ich versuche emotionale Momente zu erkennen - die Gefühlslage aus Sicht Short und Long wird von mir beschrieben und bewertet - "präfrontaler Kortex besser als Amygdala"

* Möglichst werden Keine Verluste oder Fehler verwaltet

* Trend nicht hinterher laufen, das nächste Trend kommt bestimmt. An der Börse kann man nix verpassen

* Beharrlickeit ist wichtig, sich nicht irre machen lassen, die richtige Einstellung finden

* Handelszeiten sind schwerpunktmäßig: 9:00-10:30 Uhr; 16:00-18:00 Uhr und 20:00-22:00 Uhr



Memento mori:

* das Wikifolio führe ich für mich. Es steht noch am Anfang und entwickelt sich regelmäßig weiter. Ziel hier ist nicht Rendite zu erzielen, sondern Zufriedenheit mit der Arbeit an diesem Wikifolio.

* Man kann sich nur selbst schlagen.

* Ich gehe nicht davon aus, dass ich mit diesem Wikifolio Rendite erzielen werde. Mal geht etwas gut, mal geht etwas schief. Bei jeder Entscheidung gehe ich davon aus, es könne auch schief gehen und überlege mir vor der Eröffnung wie ich aus der Nummer wieder rauskomme.

* Es gibt keine unfehlbare Strategie und auch ich bin nicht unfehlbar.

mehr anzeigen