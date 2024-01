EISBERG VOLUMEN

Es werden Optionsscheine und ETF`s gekauft. In der Regel können Optionsscheine kurz- und mittelfristig gehalten werden. Einzelne Optionsscheine können durch Stopps und K.O. Kriterien kurzfristig geschlossen werden. Es können internationale Aktienindizes analysiert werden. Als Grundlage der Analyse dienen Volumen-Analysen, die klare Zonen und Trends anzeigen können. Die Indizes werden auf Monatsbasis analysiert, so dass mittelfristige Trendphasen genutzt werden können. Wenn die Analysen die erwartete Trendrichtung anzeigen, werden entsprechende Trends bestätigt. Ist der Trend bestätigt, werden Positionen aufgebaut. In Seitwärtsphasen können Positionen in beide Richtungen gleichzeitig eröffnet werden. Es können ETF`s zur Risikosteuerung eingesetzt werden. Optionsscheine können spekulativ zur Gewinnmaximierung beigemischt werden.