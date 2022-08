ES Biotech and Pharma

Handelsidee: Investiert wird in Biotechnologie- und Pharmaunternehmen, welche starkes Potenzial in der Zukunft aufweisen. Die Basis wird aus soliden, etablierten Unternehmen mit Burggraben, durch beispielsweise patent- Monopole mit Burggraben bestehe. Ergänzt werden diese mit einem angestrebten 80-20 Anteil durch spekulative Werte. Um den Drawdown und das Risiko zu begrenzen spielt für mich eine gute Diversifikation in Bezug auf die Asset Allocation ebenfalls eine große Rolle. Dementsprechend wird das Portfolio aus ca 20 bis 30 Werten bestehen. Anlageuniversum: Gehandelt werden ausschließlich Aktien Entscheidungsfindung: Zur Entscheidungsfindung verwende ich die Fundamentale Analyse, die Sentimentanalyse sowie auch aktuelle finanzpolitische- und wirtschaftliche Nachrichtendienste. Bezüglich des Zeitpunktes eines Investments wird die Technische Analyse ebenfalls herangezogen, insbesondere der Relative Strength Index (RSI), der Moving Average Concergence/Divergence (MACD), der Simple Moving Average 200 (SMA200) sowie die Bollinger Bänder. Teilweise werden auch Fibonacci Retracements und Elliott Wave Analyse zur Entscheidungsfindung hinzugefügt. Strategie: Es wird eine „Core- Satellite“ Strategie unter „ Buy& Hold& Check“ angestrebt Es werden wenn möglich Positionen in jeder Marklage gehalten bei einem langfristigen Zeithorizont.