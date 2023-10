Die zugrundeliegende Strategie des "ETR Stabiles Weltinvestment" ist es, eine optimale Diversifikation und Risikostreuung zu erreichen, indem ETFs aus verschiedenen geographischen Regionen sorgfältig ausgewählt und kombiniert werden. Besonderes Augenmerk gilt dabei dem Gleichgewicht zwischen Wachstum und Stabilität. Nordamerika: Investitionen in dieser Region zielen darauf ab, von der Wirtschaftskraft und Innovationsfähigkeit der nordamerikanischen Märkte zu profitieren. Die nordamerikanischen Märkte haben in der Vergangenheit eine robuste Performance gezeigt. Ihre Präsenz im Portfolio bildet eine solide Basis für stabile Erträge. Europa: Durch Investitionen in den europäischen Markt profitiert das Portfolio von der wirtschaftlichen Vielfalt und Stabilität der EU-Länder. Europa bietet eine Mischung aus reifen und wachsenden Volkswirtschaften mit einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Risiko und Rendite. Asien-Pazifik (ohne Japan): Die dynamischen Märkte im asiatisch-pazifischen Raum bieten Wachstumspotenzial. Dies gilt insbesondere für die Bereiche Technologie und Konsum. Wer in dieser Region investiert, profitiert von der wachsenden Mittelschicht und deren steigendem Konsum. Japan: Japan gehört zu den größten Volkswirtschaften und zeichnet sich durch technologische Innovation gepaart mit stabilen makroökonomischen Fundamentaldaten aus. Eine Investition in Japan dient als Puffer gegen die Volatilität in anderen Regionen. Schwellenländer: Diese Märkte bieten ein hohes Wachstumspotenzial, sind aber auch mit einem höheren Risiko verbunden. Investitionen in Schwellenländer ermöglichen es dem Portfolio, von den dynamischen Wachstumsraten dieser Länder zu profitieren. Gleichzeitig wird das Risiko durch die Diversifikation über mehrere Länder und Sektoren gestreut. Das vierteljährliche Rebalancing ist ein weiteres wesentliches Merkmal der Strategie. Zur Anpassung an die aktuelle Marktlage werden die Dividenden vierteljährlich zum Rebalancing verwendet.