FinanzBienes Lieblingsaktien

Viele Wege führen zu einer guten Performance. Aus diesem Grund beschränke ich mich bei diesem Wikifolio nicht nur auf eine Anlagestrategie sondern werde sowohl Dividendenaktien, Wachstumsaktien als auch unterbewertete Aktien (Value) im Portfolio aufnehmen. Geplant ist, in einem Titel nicht mehr als ~1000€ zu investieren, bei Aktien mit besonderem Potenzial ist eine Abweichung von 100%, also bis zu rund 2000€ möglich. (gewisse Streuung aufgrund der Kurse möglich) Eine möglichst große Diversifizierung ist somit angestrebt. Das Anlageuniversum ist Weltweit und beschränkt sich nicht auf bestimmte Branchen. Investmententscheidung: Als Grundlage für Investmententscheidungen sollten in der Regel Analysen quantitativer und qualitativer Indikatoren (Konjunktur, Zinsentwicklung, Bewertung etc.) sein. Hinzu kommen aktuelle Einschätzungen zur Marktattraktivität sowie der Fundamentalanalyse (Geschäftsmodell, Bewertung, Angebot/Nachfrage). Der Anlagehorizont ist mittel- bis langfristig anzusehen.