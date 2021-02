FollowTheGuru Selection

Handelsidee

Meine ganz persönliche Liste der zehn bedeutendsten Investment-Ikonen, die ihre Milliardenvermögen aus ihrer Tätigkeit als CEO und/oder Anteilseigner ihrer jeweiligen Vermögensverwaltungen erwirtschaftet haben.



• Warren Buffett (85,6 Mrd. USD*)

• Ken Griffin (15,0 Mrd. USD*)

• David Tepper (13,0 Mrd. USD*)

• George Soros (8,6 Mrd. USD*)

• Stanley Druckenmiller (4,4 Mrd. USD*)

• Julian Robertson (4,3 Mrd. USD*)

• Daniel Loeb (3,0 Mrd. USD*)

• Bill Ackman (2,4 Mrd. USD*)

• Cathie Wood (250 Mio. USD*)

• Michael Burry (200-300 Mio. USD*)

-----------------------------------------------------

* Geschätztes Vermögen Ende 2020



Bei einer Analyse der Portfolios und Performances ist bemerkenswert, dass überwiegend in direkte Unternehmensbeteiligungen durch Kauf von Aktienpaketen investiert wird und nur in geringem Umfang in Bonds, ETFs oder Optionsscheine.



Die wesentliche Outperformance (im Durchschnitt ca. 56 Prozent) gegenüber der S&P 500 ETF-Wertentwicklung in den letzten 5 Jahren zeigt die Qualität der Anlagestrategie der 10 Gurus.



Der Anlagehorizont soll mittel- bis langfristig sein. In den Monaten Februar, Mai, August und November soll ein Rebalancing durchgeführt werden, wobei nicht mehr als 5 Positionen auf einmal ausgetauscht werden sollten.



Die Haltedauer der Wertpapiere soll mittel- bis langfristig sein. Es können neben Aktien auch Optionsscheine und ETFs gehandelt werden. mehr anzeigen