GrowFast-TurnAround-AssetPlay

Identifizierung von Wachstumsaktien, Turnaround Kandidaten und von Value Kandidaten. Dabei wird sich grob an die Regeln nach Peter Lynch gehalten. Besonderheit: Bei den Aktien wird kein Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 10 Milliarden ausgewählt. Um überhaupt in der engeren Auswahl zu kommen, sollte das Unternehmen ein Potential zur Vervielfachung haben.