GordoInvest Multi-Asset

Ziel: Ziel dieses Wikifolios ist ein langfristiger überdurchschnittlicher Wertzuwachs. Handelsidee: Die Grundsätze meiner Multi Asset Allokation sollen generell auf einer je nach Marktlage und Chance/Risiko-Verhältnis unterschiedlichen Allokation und Diversifizierung auf verschiedene Assetklassen zur Erzielung einer möglichst hohen Rendite basieren. Die grundsätzliche Ausrichtung dieses Wikifolios wird ein Mix aus einer hohen Aktien- und eine hohe Hebelproduktenquote sein. Dabei dienen die Aktien eher als langfristiger und konservativer Part des Wikifolios und die Hebelprodukten als kurz-/mittelfristige überdurchschnittlicher Rendite Part. Überwiegend werden Hebelprodukte auf den Dax gehandelt. Hinzu kommen je nach Chance/Risiko Profil Short/Long Hebelprodukte auf Roh-/Grundstoffe, Währungen, Aktien, US-Indizes, und weiteren Assetklassen. . Anlageuniversum: In die folgenden Assetklassen soll grundsätzlich investiert werden: - Aktien, Aktien-ETFs, - Indizes ETFs - Anleihen & Anleihen-ETFs - Gold/Edelmetalle, Währungen, Roh- und Grundstoffen, Cryptos in Form von ETFs - Zertifikate/Hebelprodukte auf alle Assetklassen In den meisten Marktphasen soll der Hauptfokus des Wikifolios auf Aktien und Dax Hebelprodukte liegen. Die Haltedauer einzelner Werte ist unterschiedlich. Je nach Marktlage, Performance und Kursziel kann die Dauer kürzer oder länger ausfallen. Investmententscheidungen: Grundlage für Investmententscheidungen sollen in der Regel übergeordnete Analysen quantitativer und qualitativer Indikatoren ) zur Einschätzung der Marktattraktivität sowie Fundamentalanalysen für einzelne Aktien/Asset Klassen sein. Desweitern werden Aktieninvestments nach verschiedenen Strategien getätigt, bspw. M&A Kandidaten, Chartanalyse, Übertreibungen, Trendfolge, Momentum, Regionen. Es können auch Short Positionen durch Hebelprodukte eingegangen werden. Bei Hebelprodukte auf Indizes wird überwiegend aufgrund von Chartsignalen gehandelt.