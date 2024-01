„The worst enemy of the investor is most likely himself.” - B. Graham In diesem wikifolio sollen Handelsstrategien zum Einsatz kommen, die auf Emotionen basierende Entscheidungen des Traders ausschließen oder stark einschränken. Dazu sollen historische Kurse von liquiden Märkten (z.B. USD/Euro, Gold, Aktienindizes) analysiert werden. Dabei sollen stabile Muster (patterns) gesucht werden, deren Beständigkeit mindestens in den letzten 20 Jahre nachweisbar ist. Durch den Einsatz entsprechender Hebelprodukte und/oder anderer Wertpapiere (u.a. ETFs) wird dann versucht diese Muster gewinnbringend auszunutzen. Der Anlagehorizont soll kurzfristig sein.