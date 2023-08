KO-Hodeln in Aktienindizes

Hodeln in KO-Zertifikaten auf Aktienindizes Hodl ist ein Begriff aus der Kryptowelt. Angeblich geht er zurück auf den Versuch, das englische Wort hold für halten unter dem Einfluss von 5 Glas Rotwein (mindestens) zu schreiben. Hodln bzw. Hodeln, so wie ich es verstehe und handhaben möchte, bedeutet: massvoll und beständig auf der Long-Seite gestaffelt zukaufen und mit kontinuierlichen Teil-Realisationen den Raum für weitere Zukäufe schaffen, so dass die Long-Positionen organisch wachsen. Zukäufe in stagnierenden und nachgebenden Märkten per Einstandsverbilligung und Kaskadierung, in wachsenden Märkten per Stopp-Buy und Kauf von Rücksetzern. Zukauf und Kaskadierung ausschliesslich degressiv gestaffelt. Alle Positionen SL-abgesichert und in Staffelung und Grösse heruntergerechnet auf 0, um Totalverlust auszuschliessen. Zugrunde liegende Annahme dieser Strategie ist: Egal, wie tief die führenden Aktienindizes sinken - irgendwann erholen sie sich wieder, und dann ist der Zeitpunkt gekommen, dass sich Buchverluste in Gewinne verwandeln. Getreu dem Motto: Erst kommen die Schmerzen, dann der Gewinn! Es liegt in der Natur von Limit-Buy, Einstandsverbilligung und Kaskadieren, dass man erst mal im Buchverlust landet und sich dieser ausweitet. Buchverluste muss man also auf diesem Portfolio aushalten können. Man kann sich diese Charakteristik zu Nutze machen, indem man das Portfolio als "Front-Runner" bzw. Indikator betrachtet, um mit einem eigenen Echtgeldkonto genau dann ins langfristige Investment zu gehen, wenn sich im Portfolio hohe Buchverluste auftürmen. Sofern das Echtgeldkonto nicht gleichermassen mit hohen Buchverlusten darnieder liegt. Die Strategie fährt an die Wand, wenn die Welt untergeht und die Weltbörsen zusammenbrechen. Aber dann ist ein gecrashtes Wikifolio-Portfolio wahrscheinlich eines der geringsten Probleme. Der Tradingstil ist überwiegend charttechnisch orientiert. Positionierung ausschliesslich Netto-long. Nur grosse marktbreite Aktienindizes.