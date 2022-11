High Quality Investing

In diesem Wikifolio steht Qualität über allem. Schwerpunktmäßig wird vor allem in Qualitätsunternehmen investiert, wobei nicht immer der Preis oder die aktuelle Marktsituation eine übergeordnete Rolle spielt. Buy, Hold and Check ist der grundsätzliche Investitionsansatz dieses Wikifolios. Basis meiner Entscheidungsfindung soll vor allem die qualitative Analyse sein, sowie fundamentale Kennzahlen: (Umsatzwachstum, Gewinnwachstum, Eigenkapitalquote, Cashflow-Marge, Umsatzrendite, Eigenkapitalrendite, Gesamtkapitalrendite, Dividendenrendite) Hier sollen vor allem Unternehmen einen Platz finden, die über einen Wettbewerbsvorteil verfügen, einen ökonomischen Burggraben sozusagen. Dadurch kann in der Regel eine überdurchschnittliche Kundenbindung erzielt werden und die Preissetzungsmacht ist entsprechend hoch. Geplant ist Positionen langfristig zu halten, im Allgemeinen eher weniger aktiv zu handeln und darauf zu warten, dass sich aus meiner Sicht gute Investitionsmöglichkeiten ergeben. Schwerpunktmäßig werden Unternehmen aus den USA sein, aber auch in Unternehmen aus Europa wird investiert.