Handelsidee

Das Wikifolio "Undervalued and Predictable" soll weltweit in Aktien investieren. Das Ziel dieses Wikifolios ist es, den S&P 500 und den DAX zu übertreffen.



Der Investmentansatz soll stark von der Undervalued-Predictable Strategie geprägt sein. Bei der Auswahl einzelner Aktien berücksichtigt diese Strategie Unternehmen, die a) ein vorhersehbares Umsatz- und Gewinnwachstum aufweisen b) unter dem Wert handeln, der sich in ihrer "earning-power" widerspiegelt. Zur Entscheidungsfindung sollte die Fundamentalanalyse (sowohl quantitativ als auch qualitativ) des jeweiligen Unternehmens in Kombination mit verschiedenen Bewertungsmethoden (z.B. DCF Model und Relative-Valuation Methoden), die eine Unterbewertung möglichst deutlich anzeigen sollten, genutzt werden.



Die Haltedauer der Aktien sollte flexibel sein, obwohl die meisten Positionen mittel- bis langfristig gehalten werden. mehr anzeigen