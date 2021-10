Wasserstoffaktienkorb

Handelsidee

Das Wikifolio investiert in weltweite Aktien mit direktem oder indirektem Bezug zum Thema Wasserstoff. Dabei kann es sich um sogenannte "Pure Player" handeln, also Firmen deren Geschäftsmodell ausschließlich auf das Geschäftsfeld Wasserstoff ausgerichtet ist, oder um sog. "Blended Player", also Firmen, bei denen Wasserstoff ein Teilaspekt des Geschäftsmodells darstellt. Ziel ist es, möglichst hohe Erträge aus Kurszuwächsen zu generieren. Investiert wird nach Möglichkeit in die Marktführer oder Unternehmen, deren Potential zur Markt- oder Technologieführerschaft für das Assetmanagement erkennbar oder bereits vorhanden ist. Das Wachstumspotential ist der übergeordnete Aspekt bei den Investitionen. Sekundäre Aspekte, die auch zum Einsatz kommen können, sind Chartanalysen und klassische Bewertungskriterien. Es wird in regelmäßigen Abständen ein Rebalancing angestrebt. Es kommen keine Derivate zum Einsatz. mehr anzeigen