Cannabis 420 Growth

Das Ziel dieses Zertifikats ist die Teilnahme am rasanten Wachstum des weltweiten Cannabismarktes. Um langfristig eine überdurchschnittliche Performance zu erreichen, werden die aussichtsreichsten Unternehmen auserwählt, welche eine solide Bilanz und ein hohes organisches Wachstum vorweisen. Zusätzlich sollten die Unternehmen ihren Umsatz hauptsächlich mit Cannabisprodukten generieren, und über ein integres Management verfügen, welches den Fokus auf die Steigerung des Shareholder Value legt. Um von den starken Schwankungen des noch jungen Cannabismarktes zu profitieren, wird in Übertreibungsphasen die Cash-Quote erhöht, und in extremen Ausnahmefällen ein kleiner Teil mit Hebelprodukten abgesichert.