Handelsidee

Hallo, ich begeistere mich schon seit 5 Jahren für Aktien und verschlinge jedes Buch was mir dazu in die Quere kommt. Bei Wikifolio verwalte ich mein Depot welches ich 1zu1 auch bei meinem Broker verwalte. Mein Depot ist größtenteils Langfristig aufgestellt. Ich habe eine gesunde Mischung aus kurzfristigen und langfristigen Trends. Ich trade meist nur in einem Monatszyklus, um mich von kurzfristigen Schwankungen nicht aus der Ruhe zubringen. mehr anzeigen