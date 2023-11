JB Retail Daytrading _FinalWiki_

1.Das Depot soll LANGFRISTIG performen. 2.Den Core bildet mit 80% der SPDR MSCI ACWI IMI. 3.Für sämtliche Versuche den Markt zu schlagen werden die restlichen 20% genutzt. 4.Es wird versucht, den Markt zu schlagen, durch: -Charttechnik (Doppelboden, Abwärts/Aufwärtstrendlinien) -Indikatoren (US10Y, Dollar, VIX) -Sektorwetten -In Momentum mit Hebel und Stop Loss einsteigen -Buy the Dip mit Hebel, wenn es zu früh ist, wird die Position verdoppelt -Fake Ausbrüche Intraday short und long -Unterstützungs- und Widerstandsmarken intraday, wöchentlich, ggf. auch länger -Auf- und Abwärtstrendlinien -Fundamentale Gründe, dass ein Asset kurzfristig falsch bepreist ist, in Kombination mit Blow Off Tops oder Fake Ausbrüchen als Signal zum Einstieg -Wenn Gewinne durch Trading erwirtschaftet werden, dann fließen diese vollständig in den SPDR MSCI ACWI IMI, um ultra langfristige Performance zu garantieren. -...