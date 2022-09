Jono-Handelssystem

Das Handelssystem (HS) beruht auf zahlreichen Parametern (geldpolitische, politische, wirtschaftliche, statistische und markttechnische), die nachweisbar einen signifikanten Einfluss auf die Entwicklung der Aktienmärkte haben. Die gehandelten Produkte dieses Systems sind ausschließlich aktienbasiert, ob als Kassa- oder Terminprodukte (Derivate), long oder short, mit oder ohne Hebel. Das HS beruht auf einem Backtesting über mehrere Jahrzehnte mit einer Durchschnittsrendite von deutlich über 20% pro Jahr (ohne Kosten, Steuern und Inflation). Backtestings birgen aber die Gefahr, dass die gewählten Kriterien so gewählt wurden, dass das Ergebnis sozusagen schöngerechnet wird. Insofern sind solche Berechnungen immer auch mit Vorsicht zu betrachten. Um so schöner ist es, dass wir auf der wikifolio-Plattform die Möglichkeit haben, die Validität der Ergebnisse selbst entwickelter Handelssysteme in der Praxis und öffentlich testen zu können. Der Monat Juli 2020 als Start der Umsetzung ist zufällig gewählt. Die gewählten Parameter stammen ausschließlich aus den USA und Europa. Die Basiswerte, in die investiert wird, stammen nach meiner Einschätzung nur aus demokratisch regierten Ländern. Keinen Platz findet in diesem HS die Diversifikation bspw. über verschiedene Anlageklassen, Länder und Branchen.