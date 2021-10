Kapitalaufbau leicht gemacht

Handelsidee

Ich werde in diesem Wikifolio unterschiedliche Aktien handeln.

Dabei werden vor allem große Werte aus dem DAX/MDAX/TECDAX/DOW Jones aber auch aussichtsreiche Werte gehandelt.



Die Aktien werden von mir ausgesucht und genau analysiert.

Für einen Kauf oder Verkauf wird unter anderem die Charttechnik sowie auch die fundamentale Betrachtung der Unternehmen einbezogen.

Auch die aktuelle Nachrichtenlage wird berücksichtigt.



Betreffend der Haltedauer ist angedacht, kurz bis mittelfristig, aber auch langfristig zu handeln. Angepasst an die aktuellen Gegebenheiten und der Marktlage.

Die Strategie soll ausschließlich mit Aktienwerten umgesetzt werden.



Ich achte darauf, eine gesunde Mischung aus Dividenden- und Wachstumswerten zu erhalten. Hierbei wird das Risiko aber nicht aus dem Auge verloren.

Eine breite Streuung in unterschiedliche Länder und Branchen ermöglicht es mir, das Risiko zu reduzieren.

Diese Strategie soll ein konstantes Wachstum des Portfolios ermöglichen.



Lassen Sie Ihr Geld für sich arbeiten! mehr anzeigen