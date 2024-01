LeanFIRE 500k Zielportfolio

Mit 500.000€ in den Ruhestand gehen? Möglich! Bei 5% Ziel-Dividendenrendite erzielt man Bruttoeinnahmen von etwa 25.000€. In vielen Regionen der Welt lässt es sich damit gut leben. Wer seinen persönlichen FIRE-Betrag also bereits erreicht hat, ist hier genau richtig. Erreicht werden soll dieses Ziel mit einem Mix aus High Dividend, Aristokraten, Dividendenwachstum und zukünftigen Dividendenzahlern. Mit dieser Aufteilung sollen neben einer überdurchschnittlichen Dividendenrendite, zusätzlich ein geringes Kurswachstum als Inflationsausgleich erreicht werden.