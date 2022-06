Ziel des Wikifolios Langfristige Immobilienanlagen ist es, in Unternehmen zu investieren, deren Geschäftsmodell auf dem Eigentum, bzw. der Verwaltung und/oder der Betreibung von Immobilien in ausgezeichneten Lagen beruht. Das Wikifolio Langfristige Immobilienanlagen soll weltweit diversifiziert. Des Weiteren soll eine Diversifikation nach Branchen stattfinden und die Bereiche Wohnen, Büro, Restaurants, Mixed-use, sowie Altersimmobilien umfassen. Ein Teil des Wikifolios kann auch in Unternehmen investiert werden, die dem Bereich „digital real estate“ zugehörig sind (zB Cloud-Computing Unternehmen, welche über den Betrieb von Datacentern anderen Unternehmen digitale Infrastruktur bereitstellen). Oder online basierte Geschäftsmodelle, welche „digital real estate“ bereitstellen um so anderen Unternehmen eine Online-Werbepräsenz zu ermöglichen (ähnlich der traditionellen Einzelhandels-Schaufenster in innerstädtischen Toplagen). Die Positionen des Wikifolios sollen zu Kursen angekauft werden, welche ein starkes Renditepotenzial für die nächsten Jahre erwarten lassen. Dabei wird das Verhältnis zwischen Preis und Wert einer konstanten Überprüfung unterzogen um so auch langfristig attraktive Renditen zu ermöglichen.